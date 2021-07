Surfer vor australischer Küste von Hai angegriffen

Er habe sehr schwere Verletzungen am Arm und sei in ein Krankenhaus geflogen worden. Wahrscheinlich habe es sich um einen etwa 3 Meter langen Weißen Hai gehandelt, teilten die Behörden mit. Darauf ließen die Biss-Spuren am Surfbrett des Opfers schließen.Der Strand wurde vorübergehend geschlossen. Crescent Head ist wegen seiner Wellen bei Surfern sehr beliebt.

apa