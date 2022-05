SVP gratuliert Roland Riz zum 95. Geburtstag

30. Mai 1992: Historischer Handschlag zwischen Roland Riz (links) und Silvius Magnago anlässlich des Paketabschlusses. - Foto: © eg - Erika Gamper

Er, der Silvius Magnago 1991 als Parteiobmann folgte, ist Träger des Goldenen SVP-Ehrenzeichens. „Roland Riz ist einer der ganz, ganz Großen der Südtirol-Politik, der sich – u.a. als Mitglied in verschiedenen Kommissionen – um die Umsetzung der Autonomie verdient gemacht hat.“Der Jurist begann seine politische Karriere als Vizebürgermeister in Bozen. Knapp 23 Jahre vertrat er ab 1958 die Interessen Südtirols im Parlament; er war Anwalt und Rechtswissenschaftler, der an mehreren Universitäten lehrte.Roland Riz hat in seinem bewegten Leben verdientermaßen zahlreiche hochrangige politische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Auszeichnungen entgegennehmen dürfen, darunter auch das Goldene SVP-Ehrenzeichen (das bisher lediglich an die bereits verstorbenen Silvius Magnago und Alois Mock sowie an Luis Durnwalder verliehen worden ist).„An seinem 95. Geburtstag erneuern wir den anerkennenden Dank für das von ihm Geleistete“, sagt Philipp Achammer, „und wünschen ihm von ganzen Herzen viel Gesundheit!“