<BR \/><BR \/> „<?O_Tiefgestellt><?_O_Tiefgestellt>Mit dem Verkauf hat die Partei keine Schulden mehr und behält die Büroräume in Miete. Der Sitz gehört der Stiftung SVP und als Vorsitzender der Stiftung hab ich den Vertrag unterzeichnet“, erklärte Siegfried Brugger auf Anfrage. <BR \/><BR \/>Dass die SVP ihre Büroräume abstoßen will, war schon länger bekannt. Im November vergangenen Jahres hatte ein Immobilienmakler die Räume auf seiner Internetseite angeboten. <h3>\r\nKein Kommentar zu Verkaufssumme <\/h3>Damals hieß es aus der Parteizentrale: „Wir sind mit einer Interessengruppe in Verhandlung.“ Offensichtlich wurde man handelseinig. Die damals kolportierte Verkaufssumme von über zwei Millionen Euro wollte gestern niemand kommentieren.