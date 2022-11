SVP-Ladina trauert um Heinz Kostner

„Heinz Kostner, eine große Persönlichkeit der viel für Corvara, das Gadertal und die SVP gemacht hat. Unser Mitgefühl gilt in dieser Zeit der Trauer und des Abschiednehmens seiner Familie,“ betont der SVP-Obmannstellvertreter Daniel Alfreider.„Heinz Kostner als Bürgermeister von Corvara hat wichtige Akzente gesetzt und auch über seine Gemeinde hinaus, gerade bei wirtschaftspolitischen Themen, große Erfolge erzielen können. Ohne Kostner hätte Corvara heute ein anderes Gesicht“, so Alfreider. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche wichtige Projekte umgesetzt, unter anderem die Etablierung des Aiüt Alpin.„Mit seiner Weitsicht und seinem großen Einsatz hat es Heinz Kostner verstanden, in jeder Situation wichtige Entscheidungen für die Gemeinde Corvara zu treffen“ so Alfreider.Die Südtiroler Volkspartei Ladina wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.