SVP: „Opposition gefährdet wichtige Projekte in der Landwirtschaft“

Im Landtag gingen zuletzt die Wogen hoch: Und ein Ende der Streitigkeiten ist nicht in Sicht. Auf die Ankündigung der Oppositionsparteien, bei Abstimmungen in den Gesetzgebungsausschüssen den Saal zu verlassen, reagiert die SVP mit scharfer Kritik. Projekte in der Landwirtschaft seien dadurch gefährdet.