Ausgearbeitet wurde das Paket von einer Arbeitsgruppe, die vor rund einem Jahr ins Leben gerufen worden war, nachdem an einzelnen Schulstandorten ein deutlich gestiegener sprachlicher Förderbedarf festgestellt worden war.<h3>\r\nSprachtests im Kindergarten, Eltern stärker einbinden<\/h3>Vorgesehen sind in dem Maßnahmenpaket laut Aussendung der SVP unter anderem Sprachtests bereits im Kindergarten ab dem vierten Lebensjahr, die Einführung individueller Bildungs- und Sprachförderpläne sowie eine stärkere Trennung von Schülerinnen und Schülern nach Sprachniveau im Unterricht einzelner Fächer.<BR \/><BR \/> Zudem soll die Mitwirkung der Eltern verbindlicher geregelt werden, gegebenenfalls auch mit Sanktionen. Gleichzeitig ist vorgesehen, zusätzliches Fachpersonal für Deutsch als Zweitsprache einzusetzen.<h3>\r\nWillkommensklassen für neu zugezogene Kinder<\/h3>Darüber hinaus sollen Übergangsangebote für neu zugezogene Kinder eingerichtet und der Ausbau der Sprachförderung über Vereine vorangetrieben werden. Auch pensionierte Lehrpersonen sollen künftig stärker in Förderprogramme eingebunden werden. <BR \/><BR \/>Langfristig wird geprüft, ob der Aufstieg in die nächste Klasse stärker an die Sprachkenntnisse geknüpft und ein zusätzliches verpflichtendes Kindergartenjahr eingeführt werden soll, wenn grundlegende Sprachkompetenzen fehlen. Diese Punkte würden allerdings gesetzliche Änderungen auf staatlicher Ebene erfordern.<BR \/><BR \/>Ziel der Maßnahmen ist es, den Unterricht in deutscher Sprache an besonders betroffenen Einrichtungen zu stabilisieren. Die Fortsetzung der Arbeiten wurde angekündigt, einzelne Maßnahmen sollen im Rahmen eines Bildungsprogramms im Frühjahr 2026 umgesetzt werden.