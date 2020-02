Sydney: Betrunkener tötet vier Kinder mit Kleintransporter

Im australischen Sydney hat ein Betrunkener mit seinem Kleintransporter vier Kinder getötet. Der 29-Jährige raste am Samstagabend mit seinem Wagen in eine Gruppe von Kindern und tötete dabei drei Geschwister – zwei Mädchen und einen Buben – und deren Cousine, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei weitere Kinder wurden bei dem Vorfall in einem westlichen Vorort von Sydney verletzt.