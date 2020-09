Sylvie Meis heiratet in Italien ihren Niclas

Model und Moderatorin Sylvie Meis will am Wochenende ihren Verlobten Niclas Castello heiraten. Die Hochzeit der 42-jährigen Niederländerin ist im italienischen Florenz geplant, wie auch aus Posts auf ihrem Account in den sozialen Medien hervorgeht. In ihrem letzten Eintrag von Donnerstagabend verabschiedete sie sich von ihren Abonnenten für die nächsten Tage.