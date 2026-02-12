Die US-Truppen hätten sich auf jordanisches Gebiet bewegt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur Mittwochabend aus syrischen Sicherheitskreisen. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte, dass das US-Militär den Stützpunkt verlassen hätten. Truppen der syrischen Regierung mit Sitz in Damaskus hätten dort die Kontrolle übernommen.<BR \/><BR \/>Die US-Truppen sollen demnach auch mit dem Abzug von ihren Stützpunkten in Dair as-Saur und Hassaka begonnen haben. Auf anderen Basen im Land ist US-Militär der Beobachtungsstelle zufolge aber weiterhin stationiert. Eine offizielle Bestätigung des US-Militärs gab es zu den Bewegungen nicht.<BR \/><BR \/>Al-Tanf wurde 2014 aufgebaut im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der in Syrien und im Irak zu der Zeit große Gebiete beherrschte. Zwar wurde längst der militärische Sieg über den IS verkündet, die Bedrohung in beiden Ländern besteht aber weiter. Berichten zufolge waren zuvor rund 200 US-Soldaten in al-Tanf stationiert.<BR \/><BR \/>Die Übergangsregierung in Damaskus hat sich offiziell dem US-Bündnis zum Kampf gegen die IS angeschlossen und unter anderem in Damaskus und Aleppo Einsätze gegen die Terrorgruppe durchgeführt. Erst vor wenigen Tagen trafen sich Vertreter des Bündnisses in Riad, darunter Syriens Außenminister Hassan al-Schaibani.<BR \/><BR \/>Der Beobachtungsstelle zufolge ist unklar, ob der Schritt eine vorübergehende Verlegung der US-Truppen bedeutet oder einen dauerhaften Abzug.