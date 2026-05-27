Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett handele es sich um eines der größten und komplettesten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Versteigerung ist für den 14. Juli geplant.<h3>\r\nMillionenpreis erwartet<\/h3>In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. 2024 war das Skelett eines Stegosaurus in New York für fast 45 Millionen Dollar versteigert worden. <BR \/><BR \/>Laut Sotheby's handelte es sich dabei um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.