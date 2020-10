T-Rex Stan um Rekordpreis versteigert

Der T-Rex „Stan“ erzielte im Auktionshaus Christie's damit am Dienstagabend das Vierfache der bisherigen Rekordhalterin „Sue“, die 1997 um 8,4 Millionen Dollar versteigert worden war. Für „Stan“ hatte Christie's mit Geboten zwischen 6 und 8 Millionen Dollar gerechnet.Weltweit wurden seit dem ersten Fund 1902 nur rund 50 T-Rex-Skelette entdeckt. Bei dem 1987 bei Buffalo im US-Staat South Dakota entdeckten „Stan“ handelt es sich um eines der vollständigsten Exemplare. Paläontologen brauchten mehr als 3 Jahre, um die 188 Knochen auszugraben und zusammenzusetzen. Der Fund diente als Vorlage für diverse in Museen aufgestellte Dino-Repliken.Zu seinen Lebzeiten vor 67 Millionen Jahren war der nach seinem Entdecker Stan Sacrison benannte Dinosaurier 4 Meter groß und 12 Meter lang und wog 7 bis 8 Tonnen. Verletzungen an Schädel und Genick zeigen nach Ansicht von Experten, dass „Stan“ mit anderen Tyrannosauriern kämpfte.Bei der Auktion wurden nach Angaben von Christie's schon nach 2 Minuten mehr als 9 Millionen Dollar für das wertvolle Fossil geboten. Nach 14 Minuten waren nur noch 3 Bieter im Rennen. Unter den Hammer kam „Stan“ schließlich um 27,5 Millionen Dollar - plus weitere Kosten und Gebühren.Bisher war das Skelett in South Dakota ausgestellt. Bis zum 21. Oktober ist noch bei Christie's in New York zu sehen.

