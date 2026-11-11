Dabei sieht der Tabakhändler einen grundlegenden Widerspruch: „Wir Händler sind verpflichtet, Kurse zum Thema Glücksspielsucht zu besuchen. Dort wird uns gesagt, wir sollen Kunden stoppen oder ansprechen, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. Aber Rubbellose zu verkaufen oder Automaten aufzustellen, befeuert genau diesen Mechanismus.“<BR \/><BR \/>Eigentlich hätte Zane die Lose schon früher aus seinem Geschäft verbannen wollen. Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen muss er jedoch noch bis Februar warten. Für ihn steht dennoch fest, dass er mit dem Glücksspiel kein Geld mehr verdienen möchte. „Zu viele Menschen landen durch das Glücksspiel auf der Straße. Ich möchte daran nicht mitschuldig sein“, betont der Händler, der seinen Tabakladen am Campo Sant’Agostin seit zwölf Jahren führt und sich seit Langem für Menschen in Not engagiert.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt dieses Engagements steht die sogenannte „Ecke für solidarisches Wiederverwenden“ (Angolo del riuso solidale), die vor sechs Jahren im Hinterzimmer seines Geschäfts eingerichtet wurde. Damals hatte Zane die Spielautomaten aus seinem Laden entfernt und den frei gewordenen Platz für ein soziales Projekt genutzt. Seither werden dort Bücher, gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Werkzeuge und andere Alltagsgegenstände gesammelt und getauscht. Geld spielt dabei keine Rolle: Alles funktioniert nach dem Prinzip des Tauschhandels.<BR \/><BR \/>Im Laufe der Jahre ist die Initiative stetig gewachsen und hat sich immer wieder an die Bedürfnisse der venezianischen Bevölkerung angepasst. Während der Corona-Pandemie organisierte die Gruppe gemeinsam mit örtlichen Gastronomen bis zu sieben Lebensmittellieferungen pro Woche, insbesondere für hilfsbedürftige ältere Menschen. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 beteiligten sich die Helfer zudem an der Sammlung und dem Transport humanitärer Hilfsgüter.<h3>\r\nMöbelbörse für Studierende und Hilfe für Wohnungslose<\/h3>Heute gehört vor allem die Vermittlung gebrauchter Möbel über die sozialen Netzwerke zu den wichtigsten Aufgaben der Initiative. Wer seine Wohnung ausräumt, kann gut erhaltene Einrichtungsgegenstände zur Verfügung stellen. Abnehmer finden sich häufig unter Studierenden, die von außerhalb nach Venedig kommen und ihre Zimmer möglichst kostengünstig einrichten möchten.<BR \/><BR \/>Doch längst ist Zanes Tabakladen weit mehr als eine Tauschbörse. Er hat sich auch zu einer wichtigen Anlaufstelle für ältere Menschen und Wohnungslose entwickelt, die dort Kleidung, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs erhalten.<BR \/><BR \/>Ein Teil der Unterstützung wird durch den Tausch gebrauchter Bücher gegen haltbare Lebensmittel ermöglicht. Diese werden anschließend an Bedürftige weitergegeben, darunter auch Menschen, die von der Caritas oder den Sozialdiensten betreut werden.<BR \/><BR \/>Gerade in jüngster Zeit beobachtet Zane, dass immer mehr wohnungslose Menschen seinen Laden aufsuchen, um sich mit warmer Winterkleidung und Lebensmitteln zu versorgen.<BR \/><BR \/>„Wir wollen nicht, dass Geld fließt, hier wird getauscht – jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten“, erklärt der Inhaber. Mit dem endgültigen Verzicht auf Rubbellose im Februar geht Ennio Zane nun einen weiteren Schritt auf jenem Weg, den er bereits vor sechs Jahren mit der Abschaffung der Spielautomaten eingeschlagen hat.