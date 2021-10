Tadschikistan: Halbe Tonne Drogen aus Afghanistan beschlagnahmt

Die Drogen, darunter Heroin, Opium und Haschisch, seien in der Hauptstadt Duschanbe sichergestellt worden und für den Schwarzmarkt auch in Europa bestimmt gewesen, teilten die Behörden am heutigen Donnerstag mit. Es seien 6 Menschen festgenommen worden, die meisten Einheimische und ein Verdächtiger aus Usbekistan.Die Ex-Sowjetrepubliken, die an Afghanistan grenzen, befürchten seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban eine Zunahme des Drogenschmuggels. Der Schwarzmarktwert der Drogen liege bei 6 Millionen US-Dollar (rund 5,2 Millionen Euro), teilte die Polizei in Duschanbe weiter mit. Bei dem mutmaßlichen Chef der Drogenbande seien Immobilien und teure Autos beschlagnahmt worden.Im vergangenen Jahr stellten die tadschikischen Sicherheitsbehörden nach offiziellen Angaben fast zweieinhalb Tonnen Drogen sicher. Immer wieder werden dort öffentlich die Mengen verbrannt. Tadschikistan hat eine 1400 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan, das als führende Nation bei der Produktion illegaler Drogen gilt.Traditionell ist die vergleichsweise durchlässige Grenze das „Haupteinfallstor“ für den Drogenschmuggel. Auch Russland, das in Tadschikistan seine größte militärische Auslandspräsenz hat, zeigte sich zuletzt beunruhigt wegen der Gefahr des illegalen Handels.

apa