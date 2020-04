Täglich 80 Mahlzeiten für Obdachlose

Der „Oltre la strada“–Dienst von Volontarius, der in Bozen im Auftrag von ASSB durchgeführt wird, spielt besonders in dieser Notsituation, die durch das Coronavirus entstanden ist, eine bedeutende Rolle.Der Dienst wird von 6 Volontarius-Mitarbeitern durchgeführt. Unter ihnen auch der Koordinator der Organisation, Luca Lamberti. Täglich werden in der Stadt Bozen 80 Taschen an Obdachlose verteilt. Diese sind mit genügend Lebensmitteln für das Mittag- und Abendessen gefüllt. Ein Teil der Lebensmittel wird von der Einrichtung „Aid Without Waste“ bereitgestellt.Die Mahlzeiten werden täglich zwischen 11 und 14 Uhr mit einem Camper an verschiedenen Standorten in der Stadt verteilt. Neben den Mahlzeiten werden auch Decken und Kleider zur Verfügung gestellt, die von Bürgern gespendet wurden.

