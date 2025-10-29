Nach bisherigen Ermittlungen hatte das Opfer seit Samstag keinen Kontakt mehr zu Freunden, die daraufhin die Polizei alarmierten. Als die Beamten in die Wohnung eindrangen, fanden sie Jessica Stapazzolo Custodio de Lima tot auf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gardasee-brasilianer-toetet-lebensgefaehrtin-mit-messerstichen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Reis Pedroso wurde später festgenommen; in seinem Auto entdeckten die Carabinieri das Tatmesser.<\/a><BR \/><BR \/>Wie italienische Medien berichten, war der Mann bereits polizeibekannt – wegen Misshandlung, Körperverletzung und mehrfacher Verstöße gegen das Annäherungsverbot. Seit April 2025 war er verpflichtet, die elektronische Fußfessel zu tragen, nachdem er seine Partnerin brutal attackiert hatte. <BR \/><BR \/>Wann und wie er sich des Geräts entledigte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Empfangsgerät, das der Frau zur Verfügung stand, wurde in der Garage ihrer Mutter in Ponti sul Mincio gefunden, rund zehn Kilometer entfernt vom Tatort.<h3>\r\nUnterberger: „Bei Versagen ist die Fußfessel eine Falle für die Opfer“<\/h3>Senatorin Julia Unterberger (SVP), Vorsitzende der Autonomiegruppe im römischen Senat, kritisiert scharf die Funktionsweise der elektronischen Fußfesseln: „Wenn sie nicht zuverlässig funktionieren, werden sie zur Falle für die Opfer. Es ist nicht akzeptabel, dass der Staat selbst Situationen schafft, in denen Frauen noch größerer Gefahr ausgesetzt sind.“<BR \/><BR \/>„Diese Tragödie hätte womöglich verhindert werden können, wenn jemand bemerkt hätte, dass der Täter die elektronische Fußfessel bereits vor längerer Zeit entfernt hatte. Sie ist bis heute nicht gefunden worden“, so die Senatorin.<BR \/><BR \/>Unterberger fordert eine technische und organisatorische Reform des Systems: „Die Probleme dieser Geräte sind seit Langem bekannt: Sie funktionieren nicht ohne Netzempfang, der Akku hält nur begrenzt, und oft wird kein Alarm ausgelöst, wenn sie manipuliert werden. Im Fall von Jessica wurde nicht einmal bemerkt, dass die Fußfessel entfernt wurde.“<BR \/><BR \/>Die Senatorin plädiert für verlässlichere und besser integrierte Technologien, etwa eine direkte Verbindung der Geräte mit den Mobiltelefonen der Opfer, um im Notfall sofortige Warnmeldungen auszulösen.