Tag der Entscheidung für Benno Neumair steht jetzt fest

Zwar ist ein solches seit April 2019 nicht mehr vorgesehen, wenn einem Beschuldigten lebenslange Haft droht. Zuständig ist damit das Schwurgericht. Bei eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit, die im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens festgestellt wird, könnte diese Möglichkeit aber weiter bestehen.Insofern ist durchaus möglich, dass die Verteidigung diese Karte im Rahmen der Vorhandlung ausspielen könnte. Ein verkürztes Verfahren würde Benno Neumair im Fall einer Verurteilung eine Strafmaßreduzierung von einem Drittel einbringen. Wie berichtet, hatte das psychiatrische Amtsgutachten Benno Neumair im Fall des Mordes an seinem Vater Peter Neumair für nur teilweise zurechnungsfähig eingestuft.Die Staatsanwaltschaft ist darauf in ihrem Anklagesatz nicht eingegangen. Sie wirft dem 30-Jährigen Mord an seinem Vater vor, Mord mit Vorbedacht an seiner Mutter Laura Perselli und die Beseitigung der beiden Leichen.

