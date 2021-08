„Tag der Fische„ – Robert Schifferegger ausgezeichnet

Am heutigen „Tag der Fische“ überreicht der Fischereiverband Südtirol eine Dankesurkunde an Robert Schifferegger, stellvertretend für das Amt für Gewässerschutz, als Anerkennung für das Engagement und die Bemühungen, den Wasserlebensraum und damit auch die Lebensgrundlagen der Fische zu sichern, rechtlich zu schützen und sukzessive zu verbessern.Der studierte Biologe Robert Schifferegger, seit 1995 im Amt für Gewässerschutz aktiv, hat in den letzten 25 Jahren maßgeblich den Gewässerschutz im Lande mitgestaltet. Unter anderem hat er an der Ausarbeitung des Wassernutzungs- und des Gewässerschutzplanes mitgearbeitet, der beiden wichtigen Regelwerke für den aquatischen Bereich in Südtirol.Dabei hat er beharrlich den Aspekt des quantitativen und qualitativen Schutzes der Ressource Wasser in die Pläne eingearbeitet und verankert, sich zugleich aber auch für den Schutz des Wasserlebensraumes als Ganzes stark gemacht. Der erst kürzlich verabschiedete Gewässerschutzplan wird seine Wirkung in den kommenden Jahren entlang unserer Gewässer entfalten und gibt dabei die Richtschnur vor, damit sich bis spätestens 2027 alle Südtiroler Gewässer in einem ökologisch zumindest guten Zustand befinden.Das Amt für Gewässerschutz ist für die Fischerei ein unverzichtbarer strategischer Ansprechpartner für die großen Themen im Zusammenhang mit der Ressource Wasser, wie etwa der hydroelektrischen Nutzung unserer Gewässer und der sich damit ergebenden Probleme für die aquatische Fauna, wie die ökologisch notwendigen Restwassermengen, den belastenden Schwallbetrieb und die verheerenden Stauraumspülungen. Mit der fachlichen Kompetenz und den entsprechenden Befugnissen ausgestattet, kann die Behörde den Konzessionären von Wasserableitungen mit entsprechenden Auflagen für eine ökologisch verträgliche Nutzung der öffentlichen Ressource Wasser sorgen - sowohl im Zuge der Genehmigung als auch im laufenden Betrieb.

