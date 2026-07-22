An diesem Sonntag, den 26. Juli, wird in der katholischen Kirche weltweit der Welttag der Großeltern und älteren Menschen begangen. Die Diözese Bozen-Brixen lädt die Pfarreien ein, die Gottesdienste dieses Tages bewusst im Zeichen der Begegnung zwischen den Generationen zu gestalten und dabei auch alleinstehende Senioren besondere Aufmerksamkeit zu schenken.<BR \/><BR \/>Für die Feier hat Seniorenseelsorger Josef Torggler liturgische Hilfen vorbereitet. Sie umfassen unter anderem Gebete, Fürbitten, Predigtimpulse und Textvorschläge für die Gestaltung der Eucharistiefeier. Im Mittelpunkt stehen Dankbarkeit für das Engagement der Großeltern, die Verbundenheit zwischen den Generationen und die Sorge um ältere Menschen, die Einsamkeit erleben.<h3>\r\nWelttag wurde von Papst Franziskus eingeführt<\/h3>Einen besonderen Akzent setzt in diesem Jahr die Botschaft von Papst Leo XIV. zum Welttag. Darin ruft er dazu auf, Großeltern, ältere Familienmitglieder und besonders jene Menschen zu besuchen, die nur selten oder gar keinen Besuch erhalten. Niemand dürfe in Vergessenheit geraten, betont der Papst. Das diesjährige Motto „Ich aber werde dich niemals vergessen“ (Jes 49,15) erinnert daran, dass Gottes Liebe jedem Menschen gilt. Gerade auch im Alter und in Zeiten der Einsamkeit.<BR \/><BR \/>Der Welttag wurde 2021 von Papst Franziskus eingeführt und wird jeweils am vierten Sonntag im Juli, in zeitlicher Nähe zum Gedenktag der heiligen Joachim und Anna, der Großeltern Jesu, gefeiert. Er möchte das Miteinander der Generationen stärken und den wertvollen Beitrag älterer Menschen für Familien, Kirche und Gesellschaft sichtbar machen.