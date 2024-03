Tag der Solidarität soll ein „Tag des Dankes“ sein

Sammlung für das Patronat ACLI-KVW

Der Tag der Solidarität am 3. März 2024 steht unter dem Motto „Gelebte Schöpfungsverantwortung“. Er soll bewusst ein „Tag des Dankens“ in der Pfarrei sein. Johann Kiem, Referent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, ermutigt dazu, den Dank in konkrete Aktionen münden zu lassen:„Ob den Einzelpersonen oder Institutionen ein Zeichen der Anerkennung überreicht wird, oder ob man sie „nur“ wertschätzend erwähnen mag, soll jede Pfarrei/Ordensgemeinschaft freilich selbst entscheiden. Wichtig ist, dass es sich um ehrlich gemeinte Dankbarkeit handelt, die den Dienst an der Allgemeinheit anerkennt und für das gemeinsame Anliegen stark macht“, so Kiem.Auf der Webseite zum Tag der Solidarität finden sich neben dem Plakat auch passende Fürbitten.Ein Netzwerk der Solidarität ist das Patronat. Um Rechte in Anspruch nehmen zu können, braucht es qualifizierte Information, Beratung, Betreuung, Rechtsbeistand – all dies zeichnet das Patronat aus.Um dies auch weiterhin gut anbieten zu können, benötigt das Patronat finanzielle Grundlagen, weshalb die Kirchensammlung am Tag der Solidarität gezielt an das Patronat KVW-ACLI geht.