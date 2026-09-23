Elke Gruber, langjährige Professorin für Erwachsenenbildung und Weiterbildung an der Universität Graz, wird das österreichische Qualitätsmodell Ö-Cert vorstellen. Die mit dem österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung ausgezeichnete Expertin ist seit 2012 Vorsitzende des Akkreditierungsrates von Ö-Cert.<BR \/><BR \/>Christof Thierstein wird Einblicke in das Schweizer Qualitätslabel eduQua geben. Er verfügt über langjährige Erfahrung in Organisationsentwicklung, Führung und Qualitätsmanagement, leitete von 2009 bis 2022 das Ressort „Führung und Qualitätsmanagement“ am Institut Weiterbildung und Beratung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz und war Projektleiter bei der Einführung von eduQua.<BR \/><h3>\r\nAustausch über Standards, Verfahren und Perspektiven<\/h3>Die beiden Modelle werden vorgestellt und miteinander verglichen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Standards und Verfahren der Qualitätssicherung die Transparenz und Vergleichbarkeit von Bildungsangeboten verbessern, das Vertrauen in Weiterbildung stärken und zur Weiterentwicklung der Einrichtungen beitragen können. Die Tagung bietet zudem Raum für den fachlichen Austausch über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven.<BR \/><BR \/>Der Tag der Weiterbildung findet am Dienstag, 6. Oktober von 10 bis 16 Uhr im Bildungshaus Lichtenburg in Nals statt. Er richtet sich an Leitungs- und Fachkräfte öffentlicher und privater Weiterbildungseinrichtungen sowie an Verantwortliche aus Verwaltung, Politik und Verbänden, die Weiterbildung anbieten oder fördern.