Ziel von Bookstart ist es, schon bei Babys und Kleinkindern die Freude an Büchern zu wecken und Eltern zu ermutigen, das (Vor)-Lesen in den Familienalltag zu integrieren. Das Vorlesen fördert Sprache, Konzentration und emotionale Entwicklung. Es stärkt die Bindung zwischen Kind und Bezugsperson, vermittelt Geborgenheit und legt früh wichtige Grundlagen für den späteren Bildungsweg und die Freude am Lernen. <BR \/><BR \/>„Frühes Vorlesen ist ein wertvolles Geschenk, das Eltern ihren Kindern mitgeben können. Es stärkt nicht nur die Sprachentwicklung, sondern auch die Beziehung innerhalb der Familie. Initiativen wie Bookstart leisten dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie Familien von Anfang an beim Lesen begleiten“, sagt Familienlandesrätin Rosmarie Pamer. <h3>\r\nVäter sind wichtige Vorleser<\/h3>Leseförderung ist keine reine Müttersache, auch viele Väter lesen regelmäßig ihren Kindern vor: Ihre Stimme, ihre Art zu erzählen und ihre Geschichten bereichern die kindliche Erfahrungswelt. Kinder erleben damit unterschiedliche Zugänge zu Sprache und Erzählungen – und Väter werden selbst zu wichtigen Vorbildern für das Lesen im Familienalltag. Bookstart lädt deshalb ausdrücklich beide Elternteile ein, das Vorlesen als gemeinsame Aufgabe zu verstehen.<BR \/><BR \/>Über Bookstart erhalten jährlich rund 4000 Familien in Südtirol zur Geburt ihres Kindes über das Willkommenspaket für Neugeborene kostenlose Bilderbuchpakete und Informationen, die von der Familienagentur zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres Buchpaket erwartet die Familien in der Bibliothek des Wohnortes, sobald das Kind 18 Monate alt ist. So wird sichergestellt, dass jedes Kind in Südtirol die Chance hat, mit Büchern aufzuwachsen. <BR \/><BR \/>Weitere Informationen zur Initiative Bookstart und aktuelle Buchempfehlungen finden Interessierte auf dem Familienportal des Landes Südtirol. <a href="https:\/\/familie.provinz.bz.it\/de\/bookstart" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bookstart- Babys lieben Bücher<\/a> ist eine Gemeinschaftsinitiative der Familienagentur und der Abteilungen für deutsche (Amt für Bibliotheken und Lesen) und italienische Kultur (Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien).