Tag des geweihten Lebens am 2. Februar: Bischof Muser in Meran

Die katholische Kirche begeht am 2. Februar zum 25. Mal den Tag des geweihten Lebens. Johannes Paul II. führte den Tag 1997 am Kirchenfest „Mariä Lichtmess“ ein, um die Wertschätzung für die Gemeinschaften geistlichen Lebens, also Ordensgemeinschaften und Säkularinstitute, zu fördern.Am kommenden Dienstag wird Bischof Ivo Muser um 17.45 Uhr eine Vesper zum Fest Darstellung des Herrn und um 18 Uhr einen Gottesdienst zum Tag des geweihten Lebens im Provinzhaus der Salvatorianerinnen in Meran feiern.

