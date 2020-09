Tag gegen Lebensmittelverschwendung: Tipps der VZS

Ein Drittel aller für den menschlichen Konsum erzeugten Lebensmittel geht – wie berichtet – Schätzungen zufolge weltweit jedes Jahr verloren oder wird verschwendet. Die Produktion dieser Lebensmittel „verschluckt“ jährlich 38 Prozent des gesamten Energieverbrauchs im globalen Ernährungssystem.Die Verringerung der Lebensmittelverschwendung ist daher von entscheidender Bedeutung, um die Weltbevölkerung zu ernähren und zugleich die natürlichen Ressourcen zu schonen sowie die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Darauf machen am heutigen am 1. Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung (International Day of Awareness of Food Loss and Waste), die Vereinten Nationen aufmerksam.

