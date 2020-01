Tage voller Sonnenschein

Am Mittwochnachmittag scheint in Südtirol großteils die Sonne. Am Alpenhauptkamm gibt es leichte Schneefälle, welche am Abend und in der Nacht im Norden wieder häufiger werden. Die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad im Hochpustertal und 10 Grad im Etschtal.





Wer den Winter mag, sollte ins hintere Ahrntal. Nirgends in Südtirol liegt derzeit so viel Schnee wie hier. Seit gestern 21 cm Neuschnee, aktuelle Schneehöhe über 1 Meter. pic.twitter.com/dvKBAQ3ZPH — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 29, 2020

An keinem anderen Ort in Südtirol liegt laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin derzeit so viel Schnee, wie im hinteren Ahrntal. Nachdem am Dienstag 21 Zentimeter Neuschnee hinzugekommen sind, liegt dort aktuell über ein Meter Schnee.Am Donnerstag geht es mit viel Sonnenschein weiter. Die Luftmassen werden trockener. Im Laufe des Tages ziehen zeitweise hohe Schleierwolken durch, doch es bleibt überwiegend sonnig. Am Abend hingegen werden die Wolken dichter, daraufhin sind am Alpenhauptkamm wieder leichte Schneefälle zu erwarten. Während es am Morgen kalt ist, steigen die Temperaturen im weiteren Verlauf auf Höchstwerte von 2 bis 9 Grad.Am Freitag ist es zu Beginn des Tages bewölkt, anschließend wird es aber von Süden her überall sonnig.

psy