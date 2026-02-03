Zielgruppen waren die pädagogischen Fachkräfte sowie Mitarbeiter der Sozialgenossenschaft Tagesmütter, wobei das Hauptaugenmerk auf Sensibilisierung, Qualitätssicherung in der Kleinkinderbetreuung sowie die Weiterentwicklung des Kinderschutzkonzeptes gelegt wurde.<BR \/><BR \/>Mit Vorträgen von Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller, Ulrike Loch, Francesca Schir, Sprengelleiterin Ingrid Pfeifhofer, Stefania Calabrò sowie Pädagoginnen der Sozialgenossenschaft Tagesmütter bot die Tagung ein vielfältiges Programm. <BR \/><BR \/>Die Tagung bildete die Auftaktveranstaltung des neuen Drei-Jahres-Plans 2026 bis 2028 der Tagesmütter.