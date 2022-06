Tagesrückblick: Benno-Prozess, 200-Euro-Bonus, Auto rast in Menschenmenge, Muren-Video

Heute im STOL-Tagesrückblick: Neues vom Prozess gegen Benno Neumair – Alles was Sie zu Steuerabzügen bei Sanierungsarbeiten wissen müssen – Wie komme ich zum 200-Euro-Bonus? – Das müssen Sie über das Referendum am Sonntag wissen – Auto rast in Berlin in Menschenmenge: Tote und Verletzte. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.