Tagesrückblick: Mehrere Tote bei Eisbruch an Marmolata – Tödlicher Bergunfall – Horror-Crash in Formel 1

Heute im STOL-Tagesrückblick: Mehrere Tote bei massivem Gletscherbruch an der Marmolata – Georg Heiss stirbt bei Bergunfall im Sarntal – Diese EU-Länder sind am stärksten von der Covid-Sommerwelle betroffen – Sonntags-Gespräch mit Heiner Oberrauch – So viel Wasser verbraucht ein Bürger pro Tag – Tramin: Tor kurzgeschlossen, Schlösser geknackt, Räder gestohlen – Basejumper stürzt im Trentino in den Tod. Außerdem viele weitere wichtige Meldungen des Tages sowie die Sport- und Videohöhepunkte und das Beste von s+.