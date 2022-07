Tagesrückblick: Draghi kündigt Rücktritt an – Wassernotstand in Südtirol

Heute im STOL-Tagesrückblick: Mario Draghi tritt zurück – Der Landeshauptmann hat für Südtirol den Wassernotstand ausgerufen – Pycha: „Corona-gestresste Jugend schaut tiefer ins Glas“ – Brand bei Pro Light in Pfalzen – So viele Unternehmen sind in Südtirol 2021 in Konkurs gegangen – Tipps gegen die Hitze. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.