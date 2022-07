Tagesrückblick: Krisenstimmung in Rom, Bombenentschärfung in Bozen

Heute im STOL-Tagesrückblick: Während die Politik in Rom mit einer Regierungskrise hadert, geht der Krieg in der Ukraine weiter – mit all seinen Folgen. STOL hat darüber mit Südtiroler Politikern gesprochen. Wie abhängig Südtirol etwa von russischem Gas ist, erfahren Sie auf s+. Außerdem: Alles zur aktuellen Hitzewelle und der Bombenentschärfung, die am Sonntag in Bozen ansteht.