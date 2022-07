Tagesrückblick: 2 tödliche Unfälle in Südtirol – Raubüberfall in Terlan – Unterschriftenaktion für Draghi

Heute im STOL-Tagesrückblick: In Südtirol kam es am Samstag zu 2 tödlichen Unfällen – In seinem Leitartikel schreibt Chefredakteur Toni Ebner: „Draghi ist und bleibt die Hoffnung Italiens“ – In Terlan kam es am Samstagmorgen zu einem Raubüberfall – In einem offenen Brief bitten italienische Bürgermeister Mario Draghi weiterzumachen – Hitze in Südtirol und kein Ende in Sicht – Mehrere Verkehrsunfälle im ganzen Land – 2 Jugendliche in Brixen nach Prügelattacke verhaftet. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.