Tagesrückblick: Es wird wieder heiß – Corona-Leugner treiben Ärztin in den Tod – Straßenhändler zu Tode geprügelt

Heute im STOL-Tagesrückblick: Es wird wieder richtig heiß in der kommenden Woche – Staus und starker Reiseverkehr in Südtirol an diesem Wochenende – Österreich: Corona-Leugner treiben Hausärztin in den Tod – Nigerianischer Wandlerhändler zu Tode geprügelt – Mühlwald: Qualvoll an Wolfsrissen verendet – Chaos an den Flughäfen in Europa auch im August. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste von s+.