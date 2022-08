Tagesrückblick: Hitzewelle kommt zurück – Stornierungen im Tourismus – Corona-Zahlen sinken wieder

Heute im STOL-Tagesrückblick: Es wird wieder heiß in Südtirol: Bis zu 37 Grad wird diese Woche erwartet, es gilt die Warnstufe Orange – Unsicherheit im Tourismus: „Viele Gäste stornieren wieder“ – Land klotzt, AVS und CAI müssen hingegen sparen – Tragisches Unglück in Riccione: Eine Schwester versuchte, die andere zu retten, beide starben – Die Corona-Zahlen in Südtirol sinken weiter. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste von s+.