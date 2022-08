Tagesrückblick: Arbeitsmarkt wird sich ändern – Al-Kaida-Chef getötet – Warum Hater im Netz nichts bereuen

Heute im STOL-Tagesrückblick: Nach Suizid in Österreich: „Hater bereuen nichts, sie fühlen sich bestätigt“ – „Konkurrenz um Mitarbeiter wird größer, die Löhne werden steigen“ – Al-Kaida-Chef getötet – Grünes Licht für die Lehrlingsprämie in Südtirol – Im Juli am drittmeisten Infektionen seit Pandemiebeginn in Südtirol. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste von s+.