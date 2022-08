Tagesrückblick: Schwerer Unfall fordert 6 Verletzte – Große Trauer um Alex Höller und Corinna Bernard – Südtirols Impfbilanz

Heute im STOL-Tagesrückblick: Frontalzusammenstoß in Prags zwischen Linienbus und Auto: 2 Schwerverletzte, 4 erheblich Verletzte – Große Trauer um Alex Höller und Corinna Bernard – Schwerer Paragleiterunfall im Ahrntal – Bankräuber muss selbst gerettet werden – Gewalt gegen die Polizei am Brenner – So viele Südtiroler haben sich insgesamt gegen Corona impfen lassen. Außerdem die Video-Highlights, die Sport-Höhepunkte und das Beste von s+.