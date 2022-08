Tagesrückblick: Große Karrieresprünge und schwere Unfälle

Südtirol

Blumen erinnern an die vielen Toten des Brückeneinsturzes in Genua: 4 Jahre sind seit dem Unglück vergangen. - Foto: © ANSA / Simone Arveda

Mit einer Idee hat Stefan Raffeiner vor 10 Jahren eine digitale Revolution in Südtirols Schulwesen ausgelöst: Das digitale Register kommt heute im ganzen Land zum Einsatz. Das war der Beginn einer steilen Karriere im Tech-Business, die Raffeiner bis ins Silicon Valley geführt hat. Nun ist er zurück in Europa – und die Ideen gehen im weiterhin nicht aus. Hier geht's zum Interview. Das schöne Wetter (hier geht es zum Wetterbericht) hat am Sonntag viele Ausflügler angelockt: Dabei kam es leider auch zu einigen Unfällen am Berg. Ein Paragleiter am Sellastock konnte mit dem Notschirm noch rechtzeitig landen und kam mit einer kleineren Fußverletzung davon (hier finden Sie den Bericht). Schwer verletzt hat sich hingegen ein etwa 40 Jahre alter Paragleiter bei seinem Absturz oberhalb von Pfalzen: Sein Schirm war in der Luft plötzlich zusammengeklappt (hier lesen Sie mehr). Folgenreich war auch ein Unfall im Vinschgau: In der Fraktion Tomberg war eine 34-jährige Frau mit beiden Händen an die Messer einer Mähmaschine geraten. Ärzte und Pflger der Uniklinik Innsbruck bemühen sich zur Stunde darum, ihre Zeigefinger zu retten. Die Hintergründe lesen Sie hier. Noch immer ist in einigen Gemeinden Südtirols das Wasser knapp – zum Beispiel in Tisens. Die Berufsfeuerwehr Bozen musste am Samstag daher mit einem Trinkwassertransport aushelfen. Hier erfahren Sie mehr dazu. Die rund 280 SVP-Ortsobleute haben es in der Hand, wer für Kammer und Senat kandidieren und Südtirol dann in Rom vertreten soll. Mit Spannung erwartet wird vor allem der Ausgang der Duelle im Senatswahlkreis Meran/Vinschgau sowie in den Kammerwahlkreisen Bozen/Unterland und im regionalen Verhältniswahlkreis. Von parteiinternem Druck oder einer Richtungswahl will von den Ortsobleuten aber keiner etwas wissen. Lesen Sie hier mehr. 4 junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren haben in der Nacht auf Sonntag bei Treviso ihr Leben verloren: Das Auto, in dem sie unterwegs waren, war von der Straße abgekommen. Es kippte in einem kleinen Entwässerungsgraben gegen einen großen Baum. Die 4 Insassen waren auf der Stelle tot. Hier geht es zum Bericht. Am heutigen 14. August vor 4 Jahren stürzte die Morandi-Brück bei Genua ein. Das tragische Unglück forderte 43 Menschenleben und 11 Verletzte. Heute findet in Genua eine Gedenkfeier statt. Der Prozess hat erst im Juli begonnen. Ein Urteil wird erst in 2 Jahren erwartet. Bei schönstem Sommerwetter haben laut Organisatoren rund 900.000 Menschen in Zürich auf einer der größten Techno-Partys der Welt getanzt und gefeiert. Damit meldete sich nach einer Corona-Pause 2019 und 2020 die Stadt wieder als Treffpunkt der Raver aus der Schweiz und dem Ausland zurück. Ein tödlicher Unfall hat die Feier überschattet. Nach dem Messerangriff auf Salman Rushdie soll der britisch-indische Autor auf dem Wege der Besserung sein. Berichten zufolge wird er nicht mehr künstlich beatmet. Am Samstag habe er bereits wieder sprechen können, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf seinen Literaturagenten Andrew Wylie. Gegen den Mann, der den Schriftsteller angegriffen hatte, wird laut Polizei wegen versuchten Mordes zweiten Grades und Körperverletzung zweiten Grades ermittelt. Hier erfahren Sie mehr. Bei der Multi-EM in München geht es am Sonntag bei den Sportkletterern um Edelmetall. Im Vorstiegswettkampf (Lead) ist der Grödner Filip Schenk ins Finale eingezogen. Hier finden Sie den Bericht. Im Rahmen des KulturAUGUST wird die Fahlburg in Prissian und vor allem der Schlossgarten zur Bühne für Theater, Musik, Kunst und Schlossgeschichte. Rebecca Halm, Gabriele Langes und Christoph Morais Fortman werden das Stück „Der kleine Prinz“, das musikalisch von Stefan Geier, Samir Amato und Victoria Winkler begleitet wird, spielen. Der Trailer, gefilmt und geschnitten von René Gamper, bietet einen kurzen Einblick in die Inszenierung des „kleinen Prinzen“ des Freien Theater Bozens.

Sie hatten am Samstagabend gut lachen: Die Kuppler der Freiwilligen Feuerwehr von St. Johann im Ahrntal haben beim Finale in Kastelbell den fünften Südtiroler Kuppelcup für sich entschieden.

Foto: © lpa

Auf Platz 2 landete die Gruppe der Feuerwehr Niederrasen, vor den Athleten der Aufkirchener Wehr. Zudem trug die Feuerwehr Kastelbell am Samstag in der Sportzone Schlums auch ihren 13. Championscup im Kuppeln aus: Diesen gewann die Gruppe Pichl-Gsies 2, vor Naraun 1 und Ahornach 1.Beim Wandern stechen sie ins Auge: braun gefärbte, ausgedorrte Bäume. Und sie werden mehr. Der Borkenkäfer zieht auch im Eisacktal seine Spuren. Wo und warum der Käfer zum Problem wird, erklärt Christoph Hintner, der Amtsdirektor des Forstinspektorats Brixen, im Interview. Außerdem schildert er, was Waldbesitzer jetzt tun müssen. Die Daten sind eindeutig: Nach einer Hitzewelle im Jahr 2015 kamen in den USA 107.000 Babys (-2,6%) weniger zur Welt, als im langjährigen Durchschnitt. Forscher der Universität Padua haben nun den Grund dafür gefunden: Das Gen E2F1 reagiert empfindlich auch schon auf einen leichten Temperaturanstieg im Hoden. Die Folgen sind gravierend und können von reduzierter Fruchtbarkeit bis zu Hodenkrebs reichen. Die Forscher aus Padua liefern gleich 4 Tipps mit, wie sich Männer bei hochsommerlichen Temperaturen schützen können. S+ hat die Tipps in einem Animationsvideo zusammengefasst.