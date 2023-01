1. Erfolg gegen Hass im Netz – anonymer User ausgeforscht

Die Grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa wurde auf Facebook angefeindet. - Foto: © Matteo Groppo

2. „Winterurlaub so gut gebucht wie vor Corona“

Die Fußgängerzone in St. Ulrich war am 24. Dezember gut besucht. - Foto: © privat

3. Familien drohen heuer Mehrkosten von 2400 Euro

Der Kostendruck bleibt hoch. - Foto: © Shutterstock

4. Inflationsanpassung und weitere Änderungen bei den Renten

Die eigene Rentensituation im Blick behalten: 2023 stehen wieder Änderungen an. - Foto: © Shutterstock

5. Sepp Noggler kritisiert geplante Zugverbindung Meran-Bozen

Die neue Trassenführung auf der Zuglinie Bozen-Meran führt zu Unmut. - Foto: © STA / Manuela Tessaro

Ein 40-jähriger aus dem Vinschgau soll die Grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa im Jahr 2021 anonym auf Facebook bedroht und beleidigt haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter nun entlarvt. HGV-Präsident Manfred Pinzger zeigt sich mit den Buchungen in den Weihnachtsferien zufrieden. „Zu Silvester waren die Ortschaften in den größten Skigebieten beinahe ausgebucht“, so Pinzger. Mit Beginn des neuen Jahres rollt eine Teuerungswelle auf Familien zu. Verbraucherverbände in Italien rechnen mit Mehrausgaben in Höhe von rund 2400 Euro für das Jahr 2023. Diese kämen vor allem durch teurere Mobilität zustande. 2023 stehen einige Änderungen bei den Renten an: Die Quote 103 ab 62 und mit 41 Beitragsjahren, eine Inflationsanpassung, strengere Auflagen für die Frauenregelung und die Anhebung der Mindestrente auf 600 Euro für Über-75-Jährige. Die neue Trassenführung auf der Zuglinie Bozen-Meran führt zu Unmut, vor allem, weil es an Transparenz fehle. Die Entscheidungen würden ohne jegliche Miteinbeziehung der Grundbesitzer und der Bevölkerung erfolgen, so Noggler.