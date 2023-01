1. Der beste Ort fürs Homeoffice: Gröden schlägt Nobel-Skigebiete weltweit

Internationale Strahlkraft: Am Fuß des Sellastocks lässt es sich gut smartworken, hat eine Studie eines Immobilienunternehmens ergeben. - Foto: © IDM Südtirol / Alex Filz

2. Gargazon: Einbruchsserie geht weiter – Auf frischer Tat ertappt

Im Burggrafenamt und Etschtal sind Diebe unterwegs. - Foto: © shutterstock

3. Am Wochenende kommt Neuschnee – „Derzeit so warm wie Ende Februar“

„Am Wochenende kommt Regen und in höheren Lagen zwischen 800 und 1000 Meter fällt Schnee.“ - Foto: © Shutterstock

4. „Kinderhotel-Awards“: 3 Südtiroler Betriebe in den Top 30

Am besten hat das „Familien -Wellness Residence Tyrol“ in Naturns im Ranking unter den Südtiroler Betrieben abgeschnitten (im Bild).

5. Antwort auf Brief eines Jungen an Enzo Ferrari nach 37 Jahren erhalten

Bei seinem Besuch in Maranello erfuhr David, dass Enzo Ferrari (im Bild) den Brief des Kindes beantwortet hatte.

Wo arbeiten internationale Manager am liebsten im Homeoffice? Eine kuriose Frage, möchte man annehmen. Aus Südtiroler Sicht ist die Antwort darauf interessant: Gröden schafft es im Ranking internationaler Skigebiete nämlich auf Platz 3 und lässt klingende Namen wie Kitzbühel und Aspen hinter sich. Das geht aus einer Erhebung des Immobilienunternehmens Savills mit Sitz in London hervor. „Schon wieder Einbrüche. Man ist in den eigenen 4 Wänden nicht mehr sicher“, klagt eine Gargazonerin. „Die Carabinieri müssen einfach mehr Präsenz zeigen und uns Bürger schützen.“ Am Montagabend sind 3 maskierte Männer in 3 Wohnungen in Gargazon eingedrungen. Es ist viel zu warm für Anfang Jänner und Neuschnee ist momentan keiner in Sicht – zumindest bis zum Wochenende. Dann soll es regnen und höheren Lagen auch schneien. Mehr zu den Wetteraussichten lesen Sie hier. Das familienfreundlichste und beliebteste Kinderhotel Südtirols befindet sich laut einer Auswertung des Urlaubsportals „Kinderhotel.info“ in Naturns. Unter einer Auswahl von 745 Kinderhotels aus 15 europäischen Ländern erreichte das „Familien-Wellness Residence Tyrol“ den 12. Platz. Das „Grafenstein Familienresidence & Suiten“ in Tscherms schafft es auf Platz 28. Das „Familienhotel Huber“ in Vals/Mühlbach landet einen Platz dahinter. Im Jahr 1985, im Alter von 7 Jahren, hatte David Donolato aus St. Jakob bei Leifers an Enzo Ferrari geschrieben. Die Antwort kam 37 Jahre später, im vergangenen September