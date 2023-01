1. Nach Lawinenunglück: Giovanni Andriano hat es nicht geschafft

Die Trauer um den erfahrenen und passionierten Bergführer und Ausbilder reicht weit über seine Wahlheimat Gröden hinaus. - Foto: © privat

2. 200-Euro-Tankgutscheine verlängert

Auch im Jahr 2023 können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Tankgutscheine in Höhe von 200 Euro gewähren. - Foto: © Shutterstock

3. Müllwagen kippt um, Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Beim Aufprall wurde die Fahrerkabine zerquetscht, der Fahrer eingeklemmt und dabei schwer verletzt. - Foto: © FF Mühlbach

4. Ausrufezeichen in Wengen: Das Paris-Lachen ist zurück

Dominik Paris hat in Wengen ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben. - Foto: © ANSA / PETER KLAUNZER

5. Illegale Skischule ausgeforscht – 15 Skilehrer ohne Ausbildung

Die Finanzpolizei von Cles im Trentino hat eine illegale Skischule ausgeforscht. - Foto: © Shutterstock

72 Stunden nach dem Lawinenunfall im Chedultal bewahrheitete sich die größte Befürchtung: Stabsfeldwebel Giovanni Andriano (49) hat nicht überlebt.Während die italienische Regierung den Steuerrabatt auf Treibstoffe mit Beginn des neuen Jahres ausgesetzt hat, wurde der Bonus in Höhe von 200 Euro für Tankgutscheine für das Jahr 2023 verlängert. Lesen Sie hier mehr dazu. In Mühlbach ist am Freitagmittag ein Müllwagen umgekippt. Dabei verletzte sich eine Person schwer. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Mehr zu dem schweren Unfall lesen Sie hier. Dominik Paris erlebte bisher eine wahre Seuchensaison, sogar von der schwierigsten Phase seiner Karriere war die Rede. Doch das neue Jahr beginnt für den Ultern mit einem starken Ausrufezeichen. Christof Innerhofer hat dagegen einen spektakulären Abflug hingelegt. Hier geht es zum Artikel.Die Finanzpolizei von Cles im Trentino hat eine illegale Skischule ausgeforscht – die Steuerbehörden hatten von diesem Unternehmen keine Kenntnis. Die Skischule mit Sitz in Val di Sole wurde einigen Personen mit polnischer Staatszugehörigkeit geführt.