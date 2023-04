1. Das Mädchen von Portbou: „Es gibt viele Hypothesen zum Tod meiner Schwester“

Evi (von links) und Christine Rauter: Das Foto ist 2 Wochen vor Evis Verschwinden entstanden. - Foto: © privat

2. Nonsberg: Bär in der Nähe von Radweg gesichtet

Der Bär wurde vom Auto aus gefilmt. - Foto: © Screenshot/Alto Adige

3. Möltner Joch: Frau tot aufgefunden

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. - Foto: © BRD Bozen

4. Tramin: Geparktes Auto rollt über Böschungsrand

Schlimmeres konnte glücklicherweise verhindert werden. - Foto: © FFW Tramin

5. Ab morgen: Öffi-Bonus kommt zurück – Aber strengere Voraussetzungen

Nur wenige haben die Möglichkeit, um den Bonus anzusuchen. - Foto: © Shutterstock

Der ungelöst Todesfall von Evi Rauter bewegt Südtirol seit über 30 Jahren. Was ist der damals 19-Jährigen im September 1990 in Portbou an der spanisch-französischen Grenze zugestoßen? Wie kam sie dorthin? Warum ist sie dort gestorben? 32 Jahre lang wussten ihre Eltern und Schwester nichts von ihrem Schicksal. Nun wollen sie Antworten. „Wie Evis Leben geendet hat, wissen wir nun. Aber den Anfang ihrer letzten Reise kennen wir nicht. Wir hoffen, dass die Ermittlungen weitergehen“, sagt Christine Rauter im Interview mit STOL. Mitten in der Diskussion über den Abschuss von Problembären im Trentino sorgt nun ein weiteres Ereignis für Aufsehen. In der Ortschaft Malosco am Nonsberg ist ein junges Tier nahe eines Radweges gesichtet worden. Wie die Tageszeitung Alto Adige in ihrer Online-Ausgabe berichtet, kam es zu dem Vorfall am Freitagabend. Am Möltner Joch ist am Sonntag eine Frau tot aufgefunden worden. Ersten Informationen zufolge setzten Wanderer den Notruf ab, nachdem sie auf eine regungslose Person unter einem Baum unweit des Wetterkreuzes am Möltner Joch aufmerksam geworden waren.Kurz vor 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Tramin am Sonntag zu einem Einsatz gerufen. Ein Pkw drohte über eine Böschung hinabzustürzen. Aus bisher ungeklärter Ursache war das abgestellte Fahrzeug auf einem Weg beim Höllentalbach ins Rollen geraten und hatte sich am Böschungsrand in der Vegetation verfangen. Mehr dazu hier. Ab dem morgigen Montag kann in Italien wieder ein Bonus in Höhe von 60 Euro für Abos für öffentliche Verkehrsmittel beantragt werden. Allerdings mit strengeren Zugangsvoraussetzungen. So können diesen Bonus nur Personen beanspruchen, deren Einkommen 20.000 Euro nicht überschreitet.