1. Umweltminister: „Grünes Licht von ISPRA zur Tötung von JJ4“

Andrea Papi (26) wurde vor rund 3 Wochen von Bärin JJ4 angegriffen und getötet. Nun sagt auch der Umweltminister, dass das Tier getötet werden muss. - Foto: © ANSA / Facebook Andrea Papi

2. Letzte Nacht: Bär auf Ultnerstraße unterwegs

3. Tödlicher Arbeitsunfall: 42-Jähriger wird auf Baustelle von Last erdrückt

Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Kollegen des Bauarbeiters und andere Zeugen des Unfalls, die unter Schock standen. - Foto: © Fabio De Villa

4. Vinschgau: Schülerinnen bedrängt und begrapscht: 38-Jähriger verhaftet

Wenn die Bushaltestelle zum Ort der Angst wird: Schülerinnen im Vinschgau wurden über Monate von einem 38-Jährigen verfolgt und belästigt. - Foto: © shutterstock

5. Ab jetzt: Öffi-Bonus bei Einkommen bis 20.000 Euro – Die Details

Personen mit einem Einkommen bis zu 20.000 Euro können wieder um einen Bonus beim Kauf des Abonnements des öffentlichen Nahverkehrs ansuchen. - Foto: © Shutterstock

Bei einem runden Tisch wurde am heutigen Mittwoch das Bärenproblem im Trentino behandelt. Der italienische Minister für Umwelt und Energiesicherheit, Gilberto Pichetto, sprach sich dabei für die Tötung der Bärin „JJ4“ aus: „Die staatliche Umweltbehörde ISPRA gibt grünes Licht dafür.“ In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf Ultnerstraße ein Bär gefilmt worden. Das junge Exemplar streifte im Gebiet „Gegend“ zwischen den Gemeinden Lana und St. Pankraz durch bewohntes Gebiet.Auf der Baustelle der Umfahrungsstraße in Vahrn hat ein 42-jähriger Mann aus Indien am frühen Mittwochnachmittag sein Leben verloren. Er wurde von schweren Bauteilen getroffen und dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Schwere und fortgesetzte sexuelle Nötigung: Das wird einem 38-Jährigen vorgeworfen, den die Carabinieri nun verhaftet haben. Er hatte zwischen November und März im Vinschgau immer wieder Schülerinnen im Bus und an Haltestellen bedrängt und begrapscht. Personen mit einem Einkommen von unter 20.000 Euro können ab sofort wieder um den Transportbonus für den öffentlichen Nahverkehr ansuchen. Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) zeigt auf, wie es funktioniert.