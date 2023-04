1. Deutschnofen: 17-Jähriger kracht mit Motorrad gegen Telefonmasten – tot

Das Leben des 17-Jährigen konnte nicht mehr gerettet werden. - Foto: © shutterstock

2. Ein junger Mann ist tot – Alles muss sich ändern

„Nach der tödlichen Bärenattacke bei Caldes gibt es keine Ausreden mehr. Die verantwortlichen Politiker sind angezählt. Wenn sie jetzt nicht liefern – ihre Wähler werden es nicht vergessen. Und das gilt nicht nur für das Trentino“, schreibt STOL-Redakteurin Katrin Niedermair. - Foto: © ANSA / FACEBOOK SERGIO COSTA

3. Vor den Augen des Nationaltrainers: FCS erkämpft sich Punkt

Simone Mazzocchi (rechts) holte mit dem FC Südtirol einen Punkt. - Foto: © Bordoni

4. Aufgepasst: Telefonbetrüger auch in Südtirol wieder vermehrt aktiv

Besonders ältere Menschen werden häufig Opfer der Telefonbetrüger. - Foto: © Shutterstock

5. Verwaltungsgericht setzt Abschussverordnung auch für MJ5 aus

Erneut setzt das Verwaltungsgericht Trient eine Abschussverordnung für einen Bären aus. - Foto: © ANSA / TWITTER LAV

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Samstagmorgen in Deutschnofen gekommen. Ein 17-jähriger Einheimischer verlor dabei sein Leben. „Wollen wir als Gesellschaft den Braunbären in den Alpen erhalten – so, wie es in den vergangenen 10 Jahren praktiziert worden ist, geht es jedenfalls nicht“, schreibt STOL-Redakteurin Katrin Niedermair. „Wenn nichts und niemand die Menschen, die hier leben, vor gefährlichen Tieren schützen kann, wenn selbst nach einem tödlichen Angriff noch jedes noch so problematische Individuum zwanghaft verteidigt wird, dann ist das Projekt Braunbär wohl am Ende.“ Ein Kommentar. Nach 2 Niederlagen in Folge hat der FC Südtirol am Samstag wieder gepunktet – und zwar im äußerst schwierigen Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Frosinone. Dabei gab es einen ganz besonderen Tribünengast. Gleich mehrfach sind in der Bozner Quästur in den vergangenen Tagen Meldungen von versuchtem Betrug eingegangen. Die Masche der Kriminellen blieb dabei stets dieselbe: Für ein angeblich inhaftiertes Familienmitglied sollte eine Kaution bezahlt werden. Die Ordnungshüter rufen die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Nachdem das Verwaltungsgericht Trient bereits die Abschussverordnung für die Bärin JJ4 ausgesetzt hat, ist der selbe Beschluss auf für den Problembären MJ5 gefallen: Die Abschussverordnung von Landeshauptmann Maurizio Fugatti wird abermals ausgesetzt. MJ5 soll lediglich eingefangen werden. Hier geht es zum Artikel.