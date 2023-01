1. Die Inflation der Hysterie

„Dolomiten“-Redakteur Rainer Hilpold. - Foto: © Sebastian Stocker

2. Nach Arbeitsleben nur Sozialrente

Immer mehr Rentner im Land kommen mit ihrer Pension kaum mehr über die Runden. Viele von ihnen erhalten, obwohl sie gearbeitet haben, nicht einmal die Mindestrente. - Foto: © Shutterstock

3. Erneut russische Raketenangriffe auf Hauptstadt Kiew

Kiew ist immer wieder Ziel von russischen Raketenangriffen.<?ZE?> - Foto: © APA/AFP / SERGEI SUPINSKY

4. Nächstes Stockerl: Wierer und Passler glänzen mit der Staffel

Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola und Lisa Vittozzi stürmen erneut auf das Podest. - Foto: © APA / GEORG HOCHMUTH

5. Europameisterinnen! Vötter und Oberhofer jubeln

Andrea Vötter (links) Und Marion Oberhofer holten Gold. - Foto: © ANSA / TOMS KALNINS

„Besonders seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird man irgendwie das Gefühl nicht los, als würde kein Tag ohne Weltuntergang vergehen. Dabei ist mir nicht bekannt, dass das bis heute je passiert wäre.“ Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteur Rainer Hilpold. Mit der Mindestrente von 571 Euro im Monat über die Runden zu kommen ist im Hochpreisland Südtirol alles andere als einfach. Gar einige ältere Menschen im Land erhalten aber nicht einmal diese, wie die Geschichte einer Frau aus dem Pustertal belegt. Obwohl sie 21 Jahre lang gearbeitet hat, bekommt sie derzeit gerade einmal 445 Euro an Zivilinvalidenrente. Und bald könnte sie sogar ganz ohne Rente dastehen. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am heutigen Samstag erneut Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Es gebe einen Beschuss auf Einrichtungen der Infrastruktur in Kiew, erklärte der Vizechef des ukrainischen Präsidialamts, Kyryklo Tymoschenko. Italiens Biathletinnen schwimmen derzeit auf Wolke sieben. Bei der Damen-Staffel in Ruhpolding holten die Azzurre ihren nächsten Podestplatz. Der Erfolgslauf vom Südtiroler Doppelsitzer-Duo Andrea Vötter (Völs) und Marion Oberhofer (Rodeneck) geht weiter. Am Samstag holten sie EM-Gold.