1. 19-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Ein junger Mann verletzte sich lebensgefährlich. - Foto: © FFW

2. Bären überqueren Straße – Videos sorgen für Aufsehen

Die Jungtiere kurz vor dem Überqueren der Straße. - Foto: © screenshot

3. Biden will 2024 erneut antreten

US-Präsident Biden will wieder kandidieren - Foto: © APA/afp / STEFANI REYNOLDS

4. 4111 Einsätze: Pistenrettung des Weißen Kreuz beendet Rekordsaison

Die Pistenrettung des Weißen Kreuz hat einen Rekordwinter hinter sich. - Foto: © HARALD WISTHALER

5. Tore, Strafen, Paraden: Diese Cracks prägten die ICE

Vier der besten unter sich: Ryan Culkin, Matt Bradley, Mitch Hults und Max Zimmer (v.l.). - Foto: © Leo Holzknecht / Vanna Antonello

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht auf Dienstag im Trentino gekommen. Ein Jugendlicher schwebt in Lebensgefahr. Derzeit machen mehrere Bärenvideos im Internet die Runde. Diese Videos sind aber bereits einige Jahre alt.US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. In insgesamt 11 Südtiroler Skigebieten leistete die Pistenrettung des Weißen Kreuzes in dieser Wintersaison ihren Pistendienst: In den Skigebieten Kronplatz, Drei Zinnen, Schwemmalm, Obereggen, Speikboden, Klausberg, Carezza, Reinswald, Ladurns, Plose und Gitschberg/Jochtal verzeichneten die etwa 90 aktiven Pistenretter insgesamt 4111 Einsätze – ein neuer Einsatzrekord. Die diesjährige Saison der ICE Hockey League ist Geschichte: Zeit also, um auf die letzten sieben Eishockey-Monate zurückzublicken. Welcher Stürmer war am treffsichersten, welcher Spieler verbrachte am meisten Zeit auf der Strafbank und an welchen Goalie gab es kein Vorbeikommen? SportNews beantwortet diese und viele weitere Fragen.