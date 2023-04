1. Verona: Ehepaar ermordet – Sohn steht unter Tatverdacht

Die Staatspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. - Foto: © ANSA / FILIPPO VENEZIA

2. Ritten: Bär plündert Bienenstöcke

Abdrücke der Tatzen: Der Bär geht auch am Ritten um. - Foto: © privat

3. Neustift: Mit 1,3 Promille am Steuer eines Citybusses

Foto: © pir

4. „Ungleichbehandlung“: AVS und CAI kritisieren Land scharf

„Anscheinend gibt es 3 Kategorien von Schutzhütten: Landesschutzhütten, private Schutzhütten und die Hütten der alpinen Vereine“, schreiben AVS und CAI. Im Bild die Oberetteshütte. - Foto: © AVS

5. Moukokos Bruder bei St. Georgen: Was steckt dahinter?

Borel Moukoko hat zuletzt mit St. Georgen trainiert.

Ein Doppelmord im Stadtteil Borgo Roma schockt die Einwohner von Verona: Am Dienstagnachmittag wurde ein älteres Ehepaar tot in seiner Wohnung aufgefunden. Während der genaue Tathergang nun ermittelt wird, steht der Sohn des Ehepaares unter Tatverdacht. Er wurde festgenommen. Johannes Mair wollte nach seinen Bienen schauen, als er eine unliebsame Überraschung erlebte: 2 der 10 Stöcke oberhalb der Kob-Höfe in Lengstein lagen zerstört und geplündert auf dem Boden. Ein Bär hatte in der Nacht auf Samstag am Ritten zugeschlagen. Die Carabinieri haben am Montag einen betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Citybus, der zwischen Brixen und Neustift verkehrt, hatte nämlich in Neustift einen kleinen Unfall. Danach wurde ein Alkoholtest durchgeführt. In einer gemeinsamen Aussendung nehmen der Alpenverein Südtirol (AVS) und der CAI-Alto Adige zur Klarstellung des Landes Stellung und üben Kritik an einer ungleichen Behandlung bei der Finanzierung von Schutzhütten. Oberligist St. Georgen ist dafür bekannt, immer wieder mal eine spektakuläre Personalie bei sich zu begrüßen. Zuletzt wirkte der Bruder von Dortmund-Star Youssoufa Moukoko bei den Jergina mit. Was steckt dahinter?