1. Maskenpflicht: Die neue Verordnung des Landeshauptmanns – Die Details

Die neue Corona-Verordnung gilt ab sofort und bis zum 31. Dezember.

2. Brand in St. Ulrich: Der Tag danach – Haus abgerissen – Die Bilder

Das Haus musste für die Löscharbeiten abgerissen werden. - Foto: © pas

3. Das neue Arbeits-Dekret: Was sich nun ändert

Das das neue Arbeits-Dekret soll unter anderem Unternehmen ermöglichen, die Befristung von Arbeitsverträgen von 12 auf 24 Monate zu verlängern. - Foto: © APA/dpa / Andrea Warnecke

4. Wieder Stopp für den Abschuss von JJ4: Auch neue Verordnung ausgesetzt

Foto: © Shutterstock

In den allermeisten Bereichen des alltäglichen Lebens ist die Maskenpflicht weggefallen – doch nicht überall. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am heutigen Dienstag eine neue Verordnung unterzeichnet, mit der die Maskenpflicht vor allem in den Sanitätsstrukturen verlängert wird. Hier lesen Sie die Details. Der Großbrand im Zentrum von St. Ulrich am gestrigen Montagabend hielt die Feuerwehren die ganze Nacht auf Trab. Mittlerweile musste das Haus abgerissen werden. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich, Christian Stuffer, erzählt vom Einsatz. Die italienische Regierung hat am gestrigen „Tag der Arbeit“ ein Gesetzesdekret zur Förderung der Beschäftigung verabschiedet. Das neue Maßnahmenpaket enthält eine Reihe von Punkten. Hier lesen Sie die Details. Schon wieder ein Stopp für das Abschussdekret gegen die Bärin JJ4, die Andrea Papi getötet hat: Das Verwaltungsgericht von Trient hat auf Antrag der Tierschutzverbände Enpa, Leidaa und Oipa die Wirksamkeit des Dekrets von Landeshauptmann Maurizio Fugatti aufgehoben. Hier lesen Sie mehr.