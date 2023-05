1. So viel Dummheit und Zynismus – das geht auf kein Bärenfell

„Dem Fass den Boden schlug in dieser Hinsicht jüngst der Bozner Politiker Filippo Maturi mit einem selbst gebastelten Video aus. In diesem lässt er die Bärin Gaia (JJ4) mithilfe von künstlicher Intelligenz mit sanfter Stimme über die schmerzliche Trennung von ihren Kindern sprechen, unterlegt mit trauriger Klaviermusik in Moll“, schreibt Klaus Innerhofer.

2. Die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla – Das sind die besten Bilder

3. Kate gedenkt mit Schmuck Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana

4. Tausende Kilometer entfernt: Königs-Enkel Archie feiert Geburtstag

5. Das tut richtig gut: Der FCS trifft und siegt wieder

„Wenn ich lese, was da im Internet (aber nicht nur) im Namen des Tierschutzes so alles zur tödlichen Bärenattacke im Trentino gesagt und geschrieben wurde, sträuben sich mir die Nackenhaare, und jede einzelne Zelle meines Körpers schreit nach Widerspruch.“ Hier geht es zum Kommentar von „Dolomiten“-Chef-vom-Dienst Klaus Innerhofer. Es ist ein historisches Ereignis: Charles und Camilla sind zu König und Königin gekrönt worden – vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste aus aller Welt. Für besonderes Entzücken sorgen – mal wieder – die Kinder. Doch es gibt auch Protest. STOL zeigt die wichtigsten Bilder des Tages. Prinzessin Kate hat bei der Krönung mit ihrem Schmuck der im vergangenen Jahr gestorbenen Queen Elizabeth II. sowie ihrer gestorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana Tribut gezollt. Außerdem setzte sie auf Partnerlook mit ihrer Tochter Charlotte. Während Charles III. in London zum König gekrönt wurde, feiert einer seiner Enkel Tausende Kilometer entfernt seinen Geburtstag. Archie Mountbatten-Windsor, der Sohn von Prinz Harry (38) und Meghan (41), ist am Samstag 4 Jahre alt geworden.Die Durststrecke des FC Südtirol ist vorüber! Am Samstag haben die Weißroten im schwierigen Auswärtsspiel bei Ternana gleich zwei Serien beendet. Ausschlaggebend war ein Tor der Extraklasse.