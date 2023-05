1. Energie: „Südtirol lässt eine enorme Chance einfach links liegen“

Rudi Rienzner: Südtirol könnte in Sachen Energie eigentlich autonom sein, es tut sich aber nichts.

2. Wertvoller Regen für den Vinschgau – Abkühlung in der kommenden Woche

Das Niederschlagsdefizit im Westen Südtirols ist damit noch nicht ausgeglichen. - Foto: © Shutterstock

3. Comeback von Thomas Schael könnte doch nicht so einfach werden

Der Weg zurück an die Spitze des Südtiroler Sanitätsbetriebes dürfte sich für Thomas Schael doch nicht so einfach gestalten, wie er sich das vorgestellt hatte.

4. Sattelschlepper landet im Straßengraben – Über 2 Promille Alkohol im Blut

Die Bergung des Sattelschleppers erwies sich als schwierig und dauerte bis kurz vor 5 Uhr in der Früh. - Foto: © FF Terlan

5. Fackelzug: „Wir alle sind Mütter von Andrea“

Teilnehmerinnen trugen ein Transparent mit der Aufschrift „Wir alle sind die Mütter von Andrea“. - Foto: © ANSA / ANSA

Die hohen Energiepreise haben Politik, Wirtschaft und Verbraucher in den vergangenen Monaten in arge Bedrängnis gebracht. „Ein Grund mehr für Südtirol endlich die Energieautonomie anzustreben“, sagt Rudi Rienzner, Geschäftsführer des Südtiroler Energieverbandes. Im Sonntags-Gespräch mit STOL erklärt er, welche enormen Chancen in diesem Bereich in der Vergangenheit verpasst wurden, welche Schritte notwendig wären, um die Energieautonomie umzusetzen und welchen Nutzen die Südtiroler Bevölkerung daraus ziehen könnte.Lang ersehnte Niederschläge sind in der Nacht auf Sonntag in Südtirol gefallen. Am meisten Regen gab es dabei im Vinschgau. In der kommenden Woche wird das Wetter zunehmend unbeständig, es kühlt wieder ab. Hier geht es zum Artikel. Der Weg zurück an die Spitze des Südtiroler Sanitätsbetriebes dürfte sich für Thomas Schael doch nicht so einfach gestalten, wie sich das der 2018 entlassene Ex-Generaldirektor vorgestellt hatte. Hier geht es zum Artikel. Um einem Auto auszuweichen, musste in der Nacht auf Sonntag ein Lkw-Fahrer seinen Sattelschlepper in einen Straßengraben lenken. Die Alkoholkontrolle ergab: Er war stark alkoholisiert. Am Samstagabend fand in Caldes im Trentino ein Fackelzug zum Gedenken an Andrea Papi (26) statt, der vor einem Monat von einem Bären im Wald oberhalb des Dorfes getötet wurde. Teilnehmerinnen trugen ein Transparent mit der Aufschrift „Wir alle sind die Mütter von Andrea“.