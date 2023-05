1. Felssturz hinter Firma Weico – Video – Auffangbecken verhindert Schäden

2. Riesiger Felsbrocken stürzt auf Haflinger Straße

Der größte der abgebrochenen Porphyrbrocken, festgehalten im Foto. Mehrere kleinere stürzten neben ihm ab, andere blieben im Wald oberhalb der Straße liegen. - Foto: © FF Labers

3. Tragödie in den Marken: 20-Jährige aus Cles von Güterzug erfasst – tot

Die junge Frau war auf der Stelle tot. - Foto: © shutterstock

4. Der FC Bayern kommt nach Südtirol

Leon Goretzka, Matthijs de Ligt und Co. besuchen die Südtiroler Bayern-Fans. - Foto: © APA/afp / ODD ANDERSEN

5. MeBo: Fiat 500 bleibt auf dem Dach liegen – Fahrerin leicht verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Vilpian steht im Einsatz. - Foto: © FFW Vilpian

Die anhaltenden Niederschläge haben zu Erdrutschen und Steinschlägen im ganzen Land geführt. Am Donnerstag etwa ist ein 2-Kubikmeter-Felsblock in Niedervintl nur kurz vor dem Kindergarten stehengeblieben. Am heutigen Freitag kam es bei Schrambach hinter der Firma Weico zu einem großen Felssturz. Ein Auffangbecken verhinderte Schäden. Ein 1,5 Kubikmeter großer Felsbrocken und weitere etwas kleinere sind kurz vor 11 Uhr auf die Landesstraße abgegangen, die Meran mit Hafling verbindet. Reines Glück war es, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Nach einem schrecklichen Unfall, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen ist, steht die Stadt Civitanova in den Marken unter Schock: Die 20-jährige Salima El Montassir aus dem Trentino wollte gerade einen verlorenen Gegenstand von den Gleisen aufsammeln, als sie von einem Güterzug erfasst wird. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Seit Wochen wurde hinter den Kulissen gemunkelt: Kommt der FC Bayern München für ein Gastspiel nach Südtirol? Nun ist es tatsächlich fix! Der deutsche Rekordmeister hat zugesagt. Auf der Südspur der MeBo ist es am Freitagmorgen zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau verletzte sich dabei leicht.