1. Ex-Mitarbeiter des Krankenhauses Meran muss 39.000 Euro Strafe zahlen

Für 2 Mitarbeiter, über die im Jahr 2021 am Bozner Landesgericht Vergleiche von je 2 Jahren bedingter Haft abgesegnet worden waren, hat dieser Fall vor dem Rechnungshof nun finanzielle Nachwehen. - Foto: © eg

2. Selenskyj auf Besuch in Rom: „Bin überzeugt, Ukraine wird gewinnen“

Selenskyj hat Italiens Regierungschefin Meloni getroffen. - Foto: © APA/AFP / ALBERTO PIZZOLI

3. Super-Odogwu rettet den FC Südtirol – Unentschieden gegen Cittadella

Raphael Odogwu rettete den FC Südtirol mit einem Traumtor.

4. Schweiz: Felsmassen drohen Dorf zu zerstören – Bewohner verlassen Häuser

Blick auf das Dorf und den „Brienzer Rutsch“. - Foto: © ANSA / GIAN EHRENZELLER

5. Dorf Tirol: Felsbrocken rauscht über Wanderweg und prallt gegen Baum

Der Felsbrocken prallte mit voller Wucht gegen einen Baum und kam dadurch zum Stehen. - Foto: © FFW Tirol

Ihm wird vorgeworfen, dem Sanitätsbetrieb einen Imageschaden zugefügt zu haben, zusätzlich habe er dem Betrieb durch Dienstausfall weiteren Schaden zugefügt. Der ehemalige Mitarbeiter des Krankenhauses Meran wurde nun vom Rechnungshof zur Rückzahlung von 39.336 Euro verurteilt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag in Rom Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, Staatspräsident Sergio Mattarella und den Papst getroffen. „Die Zukunft der Ukraine ist eine Zukunft der Frieden und der Freiheit in Europa“, sagte Meloni, die der Ukraine volle Unterstützung mit Waffenlieferungen und humanitärer Hilfe garantierte. Im Kampf um den begehrten vierten Platz in der Serie B ist noch keine Entscheidung gefallen: Der FC Südtirol hat im Heimspiel gegen das abstiegsbedrohte Cittadella einen Sieg verpasst, aber immerhin noch einen wichtigen Punkt gerettet. Einwohner des Schweizer Bergdorfs Brienz schauen mit wachsender Sorge auf ihre Heimat: Weil riesige Gesteinsmassen das Dorf zu zerstören drohen, mussten sie ihre Häuser am gestrigen Freitag räumen. Ab 18 Uhr galt Alarmstufe Rot, wie die Gemeinde Albula, zu der Brienz gehört, mitteilte. Auf dem Herrschaftsweg zwischen Dorf Tirol und der Fraktion St. Peter ist es am Samstagvormittag zu einem Steinschlag gekommen. Ein Wanderer hat gesehen, wie ein halber Kubikmeter großer Felsbrocken über den Weg gerauscht ist.