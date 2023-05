1. Jetzt redet Widmann: Über die SVP, den Landeshauptmann, seine Zukunft

Thomas Widmann - Foto: © Screenshot

2. Nach Nacht im Freien: Junger Bergsteiger unterkühlt gerettet

Der Seekofel vom Pragser Wildsee aus fotografiert. - Foto: © www.smg.bz.it / IDM Südtirol/Harald Wisthaler

3. „Mütter als Hoffnungsträgerinnen der zukünftigen Generation wertschätzen“

Rosie Rehbichler - Foto: © privat

4. Vom Schnee zum Traualtar: Rodel-Ass gibt „Ja“-Wort

5. Preisschock am Strand und an der Poolbar: So teuer wird der Sommer

Traumstrände (im Bild Sardinien) gibt es heuer nur, wenn man etwas tiefer in die Tasche greift. - Foto: © digital / Luca Picciau

Macht er Schluss mit der Politik oder will er es noch einmal wissen – nach dem Motto: Jetzt erst recht? Viele fragen sich, ob der langjährige Landesrat und frühere Landtagspräsident Thomas Widmann bei der Landtagswahl im Oktober antritt oder sich in den politischen Ruhestand verabschiedet. Im ausführlichen Interview erklärt Widmann, was Sache ist. Gut ausgerüstet, sogar mit einem kleinen Zelt, war ein junge Bergsteiger aus Tschechien gewesen, doch Schnee, Nässe und Kälte zwangen ihn am Sonntagmorgen, Alarm zu schlagen: Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin barg ihn in der Nähe des Seekofels im Fanes-Sennes-Gebiet. Hier lesen Sie mehr dazu. Heute ist Muttertag, der Tag, an dem wir unsere Mütter hochleben lassen und ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Familie danken. Aus diesem Anlass hat STOL mit Rosie Rehbichler, Präsidentin des Südtiroler Vereins kinderreicher Familien, gesprochen.Einem der erfolgreichsten Sportler aus Südtirol gelang an diesem Wochenende auch abseits der Wettkämpfe der große Triumph. Hier finden Sie mehr dazu. Vom Eis bis zum Cocktail, von der Urlaubsreise bis zu Gartengeräten: Alles wird in diesem Sommer teurer. Das zeigt eine Studie des Verbraucherschutzverbandes Codacons. Welche Produkte und Dienstleistungen am meisten anziehen, lesen Sie hier.